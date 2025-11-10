“NO AL TRANSBORDO EN EL KO’OX”; CONVOCAN A ALZAR LA VOZ ESTE SÁBADO A LAS 4 DE LA TARDE EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA

Fuente: Campeche al público

Mediante una publicación en sus redes sociales, la página de medio de comunicación y noticias Campeche al Público, se pronunció en contra del Gobierno, al cual acusó de hacer y deshacer nuestra bella cultura, “abusando de nuestra paciencia, ingenuidad y pacifismo”, y resaltó que es hora de hacer escuchar la voz del pueblo para exigir respeto a nuestros derechos, porque la dignidad no se negocia, al convocar a la ciudadanía a acudir este sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde a la Plaza de la República, para pronunciarse en contra del transbordo en el Ko’ox.



El texto dice: “Ya basta, campechanos unidos. Gobiernos van, Gobiernos vienen… Y siguen haciendo y deshaciendo de nuestra bella cultura, abusando de nuestra paciencia, de nuestra ingenuidad, de nuestro pacifismo. Pero Campeche no se calla más. Es hora de hacer escuchar la voz del pueblo. Es hora de exigir que respeten nuestros derechos. ¡La dignidad no se negocia! ¡La cultura no se vende! ¡La voz campechana se levanta!”.