“SIN RENCORES”; POLICÍAS DE POMUCH HABRÍAN EXTORSIONADO A CREADOR DIGITAL; LE PIDIERON DINERO PARA DEJARLO CIRCULAR

El creador digital Julio Leal Ortiz denunció un presunto caso de extorsión por parte de policías municipales de Pomuch, quienes, según su testimonio, amenazaron con retirar su camioneta y aplicarle una multa por irregularidades en sus placas y tarjeta de circulación, pese a que contaba con documentos y comprobantes de los trámites correspondientes.

De acuerdo con su relato, el incidente ocurrió cuando llegó a Pomuch para grabar contenido cultural. En un retén, dos agentes le solicitaron su licencia de conducir, tarjeta de circulación y documentos que acreditaran la propiedad del vehículo. Aunque presentó la documentación, los policías le indicaron que no podía circular con esas placas y advirtieron que se llevarían la unidad.

Leal Ortiz explicó que ya cuenta con una cita para realizar el cambio de placas el próximo año y que los trámites están pagados, por lo que consideró injustificada la actuación de los agentes. Ante la amenaza de que su camioneta fuera retirada, aseguró que le pidieron dinero bajo el argumento de que era para comprar refrescos, situación que calificó como una presunta extorsión.

El creador digital lamentó que su visita a Pomuch terminara con una mala experiencia y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar que otros visitantes enfrenten situaciones similares.