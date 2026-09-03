EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MARCELA MUÑOZ DEBE SER DESTITUIDA.

El resolutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) sobre las violaciones graves a los derechos humanos de los policías, concluye que hubo omisión de deberes de custodia y protección al enviar a los policías sin el equipo adecuado; que se rindieron informes falsos o se negó la verdad de lo ocurrido al minimizar los hechos en la versión oficial; y que se actuó con grave negligencia al colocar a las mujeres policías en primera línea sin la adecuada protección.

Lo ocurrido en el penal de Kobén materializa con claridad el ejercicio indebido del servicio público, el cual está tipificado en el artículo 214 del Código Penal Federal y por el cual establece sanciones de 2 a 7 años de prisión y multas de 30 a 150 días, además de que obliga a la inmediata destitución de los responsables y a su inhabilitación para ocupar otros cargos públicos.

En este caso, la Codhecam resolvió que hubo negligencia en el mando y violencia institucional contra las mujeres policías. El mando, ya se sabe, lo ejerció la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, tal y como afirmaron cientos de policías en sus protestas que duraron más de 3 meses. ¿Cuándo destituirá Layda Sansores a su amiga guanajuatense? ¿Cuándo iniciarán sus procedimientos administrativo y penal? ¿O gozará de impunidad por su criminal negligencia?

RESOLUTIVO, ¿FUE POR ORDEN DE PABLITO?

En política no hay coincidencias. Es un secreto voces que el coordinador para la defensa de la cuarta transformación en Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue quien exigió la salida de Marcela Muñoz Martínez de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana desde que abril, cuando fue destapado unilateralmente por Layda Sansores para ese cargo que lo pone en la antesala de la candidatura de Morena a gobernador.

Gutiérrez Lazarus sabe que cargará desde ahora con dos enormes lastres, Layda Sansores y Marcela Muñoz. De la primera se trató de deslindar desde el primer día afirmando que su cargo se lo había entregado el pueblo, pero casi nadie lo conoce en la entidad, por lo que nadie se tragó ese pibinal. De la segunda busca deshacerse a la mala, por lo que no es casualidad que el resolutivo de la Codhecam se publique hasta hoy.

La pregunta obligada ahora es: ¿cederá Layda Sansores al capricho de Pablito? Son muchas las inconfesables y oscuras complicidades y secretos que comparten Marcela y la mandataria, por lo que se espera que la deje en el cargo hasta que termine su nefasto y rapaz gobierno, y que la blinde con la impunidad que otorga una diputación plurinominal. Comienzan las rupturas dentro de Morena, y aún falta un largo camino por recorrer.