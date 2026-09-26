CON LA COMPLICIDAD DE LAYDA, PABLO GUTIÉRREZ USA LA SALA DE GOBERNADORES COMO SEDE DE REUNIONES PARTIDISTAS; ¿Y LA AUTORIDAD ELECTORAL?
En otra demostración de que respetar la ley es lo que menos le importa a la gobernadora Layda Sansores San Román, no sólo impuso a su candidato Pablo Gutiérrez Lazarus, sino puso a su disposición el aparato y recursos del Estado para actos proselitistas y partidistas, en especial la Sala de Gobernadores del Palacio de Gobierno.
Como si presidiera ya el Gobierno Estatal, la exautoridad carmelita ocupa de manera continua dicho espacio que sólo debería ser utilizado para eventos oficiales, para lo cual desde luego cuenta con la complicidad de la mandataria estatal.
Y a todo esto, ¿cuándo intervendrán las autoridades electorales?