ELISEO REGRESA A CAMPECHE Y MC VE “UN BUEN PRESAGIO” RUMBO A LAS ELECCIONES; “TODO FUE UN MONTAJE Y PERSECUCIÓN POLÍTICA”: MÓNICA FERNÁNDEZ

Mónica Fernández Montúfar, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que el regreso a Campeche del exalcalde Eliseo Fernández para el II Informe de Gobierno de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, es buen presagio de lo que pasará en el proceso electoral, y hace notar que las acusaciones en su contra son un montaje y una persecución política.

Al hacer un llamado a la unidad, la legisladora señaló que tras 5 años, el regreso de Eliseo era algo que se estaba esperando, pues como proyecto necesitan la presencia del líder del movimiento, por lo cual lo acontecido es muy bueno para quienes apoyan a Movimiento Ciudadano.

Mónica Fernández resaltó que el proyecto “naranja” sigue abierto para todas las personas que quieran construir un mejor Campeche, lo que sólo se podrá lograr sacando a los que ahora están en el Gobierno.

Finalmente, dijo que la presencia de Eliseo Fernández en Campeche hace notar que las acusaciones en su contra son un montaje y una persecución política.