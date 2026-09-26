VEMOS UN BRUTAL DETERIORO ECONÓMICO Y LAVALLE MAURY SALE CON LA BABOSADA DE CULPAR A LA OPOSICIÓN: VÍCTOR AMÉNDOLA

-“El cínico funcionario y delincuente arropado por Layda hace tal afirmación cuando Morena tiene el control de los gobiernos Federal y Estatal y los congresos federal y local”

El exdirigente del PRD, Víctor Améndola Avilés, recriminó que el Gobierno del Estado minimice los problemas económicos que afectan a distintos sectores de la entidad, y que el secretario de Desarrollo Económico de Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, a quien tildó de ladrón, ignorante, cínico y delincuente arropado por la gobernadora Layda Sansores, de salir con la babosada de culpar a la oposición.

Son, aseveró, declaraciones absurdas, irresponsables y ridículas de Lavalle Maury, quien, afirmó, es un político ineficiente acusado e indiciado por soborno, mientras en Campeche hay preocupación por el panorama negativo que se enfrenta, por el desempleo, el cierre de empresas y la pérdida de actividad comercial en diferentes puntos de la capital.

Améndola Avilés cuestionó que frente a este escenario, Lavalle Maury responsabilice a la oposición de los problemas económicos, cuando Morena tiene el control de los gobiernos Federal y Estatal y los congresos federal y local, además de contar con presencia mayoritaria en los Ayuntamientos.

Viene a decir que la culpa es de la oposición cuando la Secretaría de Desarrollo Económico tiene entre sus responsabilidades, impulsar condiciones para el crecimiento empresarial, la generación de empleos y la atracción de inversiones.

Améndola Avilés también vinculó la situación económica con problemas que se presentan en Municipios como Calakmul, Carmen y Calkiní, donde hay afectaciones relacionadas con la seguridad, la actividad industrial y la maquiladora.

Además, recordó que Lavalle Maury enfrentó un proceso federal por presuntos sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética durante su etapa como senador, un caso que ha sido documentado por autoridades y medios de comunicación.