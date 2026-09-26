Este gobierno guinda a cargo de la Tía, acaba de poner en la incubadora a otro espécimen conocido como paquidermo albino, al que ya bautizaron con el ostentoso nombre de Gran Foro Ah Kin Pech…

–Si algo hay que reconocerle a las administraciones guindas, tanto al que nos gobierna a nivel federal, como al que mal administra los recursos del Estado, es su destacada vocación ecológica, aseveró ante sus amigos de tertulia, el bolero don Memín. No solo han fomentado la proliferación de parásitos, que viven bien sin trabajar, sino que además impulsan la singular reproducción de elefantes blancos” subrayó.

–“Bueno compadrito, reaccionó de inmediato doña Chela, cuando habla usted de parásitos, supongo que se refiere a los juniors del Peje tabasqueño que solo tenía 200 pesos en su cartera, mientras que su hijo “el político” se da el lujo de cenar con vinos que cuestan hasta 22 mil pesos por botella, y eso que no tenía trabajo, hasta que lo incrustaron en la dirigencia nacional del partido de su papi”.

–“Y eso de elefantes blancos, añadió don Julián, entiendo que hablas de obras suntuosas pero inútiles como el Chaifa-Aeropuerto, o la refinería siete lenguas o dos bocas, que para el caso es lo mismo, ya que solo han producido saliva en los discursos, pero ningún litro de gasolina” aseveró.

–“Bueno, y no dejen atrás al Tren Maya, que acumula pérdidas de varios cientos de miles de millones de pesos y se ha convertido en un boquete financiero para al presupuesto federal, lo mismo que la aerolínea Mexicana el tren trans-ístmico, que lo único que ha traído son muertes por sus volcaduras”.

–“No se vayan tan lejos, intervino otra vez don Memín, acá mismo en la ciudad tenemos a un elefante blanco y además trenecito ligero fantasma, que circula por la ciudad sin pasajeros, pero que nos está costando como si nos generara millones de dólares en divisas turísticas. Y solo para no hacerlo menos, no podemos olvidarnos del acueducto que va a Xpujil, que costó mil 700 millones de pesos, y que no le ha llevado ninguna gota de agua a los habitantes del Municipio de Calakmul”.

–“Pues déjenme decirles que tiene razón compadrito porque este gobierno guinda a cargo de la Tía, acaba de poner en la incubadora a otro espécimen conocido como elefante blanco, al que ya bautizaron con el ostentoso nombre de Gran Foro Ah Kin Pech, que será usado cuando mucho en cuatro o cinco eventos al año, y el resto de los días, las semanas y los meses e mantendrá en la ociosidad. No sé qué fijación obsesiva tienen los gobernantes guindas con los albos paquidermos” despotricó.

–“Pues yo supongo que ese negocio de criar elefantes blancos, externó don Julián, le debe dejar buenos dividendos a nuestros gobernantes, porque puede ser que no sirvan, o tengan fallas, o no sean de nula utilidad pública, pero a ellos les ha llenado los bolsillos de manera escandalosa, sino que lo digan los hijos del exPejidente que se enriquecieron gracias a la construcción de los dos trenes. Yo supongo que ese Gran Foro Ah Kin Pech va ser el fondo de retiro de varios funcionarios foráneos y de la propia Tía, solamente así se entiende su terquedad de seguir con el proyecto aunque todos anticipemos que va ser un fracaso”, concluyó.