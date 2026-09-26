¡SIGUEN LOS APAGONES Y “BAJONES” DE VOLTAJE EN MAMANTEL!; DEMANDA REBASA A LA CFE: GUADALUPE IZQUIERDO

Las constantes interrupciones y bajas de voltaje continúan afectando a Mamantel y comunidades de la región, mientras permanecen pendientes trabajos de poda, revisión de cableado y cambio de postes, señaló Guadalupe Izquierdo Morales, presidenta de la Junta Municipal de Mamantel.

Explicó que las lluvias han coincidido con fallas recurrentes en el suministro, registrándose “cortes” en diferentes momentos del día y la noche, ante lo cual mantienen comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para enviar reportes y dar seguimiento a las afectaciones.

Izquierdo Morales indicó que algunas comunidades dependen de instalaciones de CFE en Escárcega y otras de Candelaria, por lo cual las gestiones se realizan con ambas zonas.

Consideró que el problema eléctrico fue desatendido durante mucho tiempo, por lo cual la CFE está rebasada ante la cantidad de comunidades que presentan afectaciones.

En Mamantel, agregó, todavía están pendientes trabajos que habían sido planteados, entre ellos poda de árboles, revisión del cableado y sustitución de postes.

Ante esta situación, señaló que el Comité de la comunidad contempla acudir directamente ante la representación peninsular de la CFE en Mérida, en caso de que las gestiones realizadas en Campeche no permitan resolver los pendientes.