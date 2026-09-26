APARATOSO CHOQUE EN LA CARRETERA ANTIGUA A KALÁ; CONDUCTOR TERMINA DETENIDO

Cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso accidente registrado sobre la carretera antigua a Kalá, donde una camioneta Toyota RAV4 terminó impactada contra una Ford Ranger que se encontraba estacionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la RAV4 presuntamente circulaba a exceso de velocidad y aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de la unidad y çhocó contra la parte trasera de la camioneta. La fuerza del impacto provocó que la RAV4 realizara un giro de 360 grados y terminara en sentido contrario al que circulaba.

Agentes de la Policía Estatal acudieron al lugar y detuvieron al presunto responsable, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades por el accidente Hasta el momento, únicamente se reportan daños materiales derivados del percance.