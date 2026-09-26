“HAY QUE AGUANTAR VARA”: MÁYNEZ DEFIENDE EL DERECHO A HACER MEMES

– ¿Se acabarán los memes políticos?

“Hay que defender la libertad de expresión, la gente tiene derecho a expresarse, a criticarte”, afirmó Jorge Álvarez Máynez al rechazar la llamada “Ley Antimemes” y anunciar que Movimiento Ciudadano votará en contra de las disposiciones que, a juicio de su partido, puedan limitar las críticas, burlas, parodias o memes que los ciudadanos publican en redes sociales.

El dirigente de MC sostuvo que los políticos deben aprender a enfrentar las críticas y hasta las burlas que circulan en internet. Señaló que los memes representan para muchos jóvenes una forma de sátira y expresión, por lo que consideró preocupante entregar a los gobiernos herramientas que puedan utilizarse para regular o restringir este tipo de contenidos.

Máynez aseguró que MC votará en contra de las iniciativas que considere atentatorias contra la libertad de expresión cuando sean sometidas a discusión en los plenos del Congreso. “Nadie te obliga a estar aquí en la política”, expresó al señalar que los servidores y actores públicos deben estar dispuestos a enfrentar cuestionamientos y críticas ciudadanas.