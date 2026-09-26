CANIRAC ADMITE URGENCIA ECONÓMICA: EMPRESARIOS PIDEN UNIRSE Y DEJAR DE ESPERAR AL GOBIERNO PARA ATRAER TURISMO

La preocupación por la situación económica de los negocios en Campeche ya no es aislada entre las cámaras empresariales. El presidente de la Canirac, Rodrigo Bojórquez Ruiz, reconoció la necesidad de que el sector privado cierre filas y participe directamente en la construcción de estrategias para impulsar la economía estatal.

Coincidió con el planteamiento realizado por Coparmex sobre una mayor participación empresarial en las decisiones relacionadas con el desarrollo económico y el próximo análisis del presupuesto estatal. Consideró necesario sumar a Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Canirac, hoteleros y otras organizaciones para plantear necesidades y propuestas.

Desde el sector restaurantero, señaló que una de las principales apuestas debe ser atraer eventos capaces de llevar entre 500 y mil visitantes a Campeche, con la expectativa de generar consumo en restaurantes, hoteles y otros negocios turísticos. Aseguró que ya existen proyectos en los que llevan alrededor de seis meses trabajando con empresas organizadoras para generar este tipo de actividades.