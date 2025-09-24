EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SHEINBAUM NO INFORMA BIEN.

En su discurso del pasado sábado, la presidente Claudia Sheinbaum afirmó que “después de los 6 años de López Obrador, somos el segundo país con menor desigualdad del continente americano”. ¡Recáspita! ¿De dónde se inventa esas mediciones? ¿Cuál es su fuente?

Porque según la Comisión Económica para América Látina y el Caribe (CEPAL), organismo de la ONU responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, el nivel de desigualdad en México es superior al de República Dominicana, Uruguay, Perú, El Salvador, Argentina, Chile, Bolivia y Haití. La desigualdad, que se mide utilizando el indice de Gini, de 2005 a 2013 con Felipe Calderón fue de 48.1; de 2010 a 2017 con Enrique Peña Nieto bajó a 43.4, pero de 2010 a 2023 (no hay mediciones posteriores) con López Obrador fue de 43.5.

No presidente Sheinbaum, no hay nada que aplaudirle al corrupto expresidente López Obrador, quien nunca rindió cuentas con transparencia, perpetuó el peor saqueo en la historia de México con el huachicol fiscal, el Tren Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas, y entregó parte del territorio nacional al crimen organizado con su política de ‘abrazos, no balazos’. Debería estar preso, y sigue impune.

PÉSIMA EXPECTATIVA ECONÓMICA.

Un artículo de Gabriela Siller Pagaza publicado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) precisa y sustenta que con López Obrador, México tuvo el peor crecimiento sexenal desde Miguel de la Madrid. El INEGI, por su parte, reportó que la economía de México tuvo en 2024 su peor desempeño desde 2020.

Para 2025 advierte la CEPAL que el crecimiento de México será de apenas el 0.3%; el Banco de México dice que será de 0.6%, mientras el Fondo Monetario Internacional estima que será de 0.2% y la OCDE apunta que será de 0.4%. El crecimiento de México en este primer año de Claudia Sheinbaum será de los más bajos del continente, solo por encima de Cuba y a Haití.

En este pésimo panorama nacional, la asociación México Cómo Vamos reporta que Campeche mantiene la peor economía del país, con una contracción anual de -16.8% al primer trimestre de 2025. A pesar del problema, el nefasto Gobierno de Todos no ha implementado estrategias para contrarrestar la dependencia con el sector petrolero y permitió que se caigan las actividades primarias y el turismo. Si, “estábamos mal, pero era mentira. Ahora estamos peor, pero es verdad”.