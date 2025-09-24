miércoles, septiembre 24, 2025
Locales

GOBERNADORA DE CAMPECHE AMENAZA CON REELECCIÓN

user editor

La gobernadora Layda Sansores sorprendió al declarar que podría buscar reelegirse, luego de presumir que ya acumula siete gritos de Independencia al frente de Campeche y advirtió que “va por más”, lo que desató polémica en el ámbito político estatal. Sin embargo, la Constitución mexicana, en su artículo 116, establece que los gobernadores no pueden ser reelectos para el periodo inmediato, por lo que la gobernadora no tendría posibilidad legal de extender su mandato más allá del sexenio en curso.

