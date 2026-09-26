EMPRESARIOS PROPONEN PLAN DE RESCATE ECONÓMICO ANTE LA FALTA DE ACCIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL

Ante la nula acción del Gobierno del Estado para garantizar que se recupere la economía, la Asociación de Empresarios Turísticos del Centro Histórico (AET) alzó la voz y propuso un Plan de rescate económico, el cual contempla cinco pasos analizados y apoyados por todas las empresas que forman parte de la agrupación, que harán llegar la próxima semana a las autoridades estatales y municipales y al Congreso.

Abraham Azar Wabi, presidente del organismo, explicó que en el marco de una reunión de trabajo entre empresarios, prestadores de servicios y representantes del sector turístico local, da a conocer las propuestas estratégicas orientadas a mitigar la actual coyuntura económica de la entidad, fortalecer la cadena de valor y proyectar al estado como un destino competitivo de clase mundial.

Con este plan presentado se busca convocar a los tres órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y al Congreso del Estado de Campeche, para consolidar una agenda conjunta de trabajo, e invitó a las familias campechanas a apropiarse de este impulso transformador y al resto de las empresas a trabajar juntas.

Las 5 iniciativas son: la creación de una Agenda Anual de Eventos para la Reactivación Turística, para dar mayor promoción a los eventos que se realizarán durante el año; una Campaña Regional de Atracción Turística que tendrá a Mérida como mercado emisor para generar un turismo cercano y con la gente foránea que se está estableciendo en el vecino Estado; la estrategia “Campeche Inteligente”, que buscará mayor Posicionamiento en IA y Nuevas Tecnologías.

También “Marca Campeche”, con visión a 20 Años para consolidar una marca destino trascendente, sólida e incluyente, con horizonte mínimo de 20 años y que sea inmune a los ciclos políticos o cambios de administración, para consolidar un posicionamiento de largo plazo que brinde certeza a las inversiones.

Y la estrategia de Infraestructura y Conservación del Patrimonio Cultural para establecer un Plan Permanente de Conservación e Imagen Urbana del Centro Histórico y Barrios Tradicionales, con mantenimiento integral.