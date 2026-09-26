 SINDICATO ACUSA FAVORITISMOS, FALTA DE TRANSPARENCIA EN ASCENSOS Y DECISIONES LABORALES EN COBACAM

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (SUTCOBACAM) lanzó un fuerte señalamiento sobre la forma en que se estarían tomando decisiones laborales dentro del Cobacam, al advertir presuntos favoritismos, falta de transparencia y criterios poco claros para promociones y beneficios.

En un comunicado dirigido a la base trabajadora, la secretaria general Ana May Cardeña cuestionó la incorporación de personas a plazas de categorías superiores con mejores salarios, mientras existen empleados con años de antigüedad, experiencia y servicio que continúan esperando oportunidades de ascenso.

Pidió aclarar la aplicación de criterios políticos o externos en procedimientos laborales y exigió que cualquier ingreso, promoción, asignación de plaza o mejora salarial se realice con apego a la legalidad y mediante procedimientos transparentes. Asimismo, dijo que se pretende colocar al mismo nivel de negociación a una organización con aproximadamente 20 trabajadores y a otra que, según el comunicado, representa a cerca de 700 integrantes.

El reclamo llega además en el inicio de una nueva Dirección General del Cobacam. May Cardeña pidió al nuevo director poner orden y revisar las decisiones que han generado inconformidad entre los trabajadores.