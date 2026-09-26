CARRETERA MAL HECHA DESATA INUNDACIONES Y BLOQUEO EN KILÓMETRO 36, TRAS LO CUAL ENVÍAN MAQUINARIA PARA LIMPIAR ALCANTARILLAS

Escárcega.- Tras cerrar varias horas la carretera que conduce hacia Villahermosa por los problemas de inundación que sufrieron ayer por la noche a causa de las lluvias, habitantes del ejido Kilómetro 36 la liberaron al llegar maquinaria para limpiar las alcantarillas y desalojar el agua lluvia de sus viviendas.

Y es que este problema surgió por la construcción de la carretera federal, pues taparon las alcantarillas que desalojaban el agua hacia el otro extremo.

Por esa razón, varias viviendas se inundaron anoche de nueva cuenta, pero los pobladores acordaron protestar bloqueando la vía.

Hoy alrededor de las 6:30 de la mañana levantaron el bloqueo al llegar la maquinaria.