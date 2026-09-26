EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 26 SEPTIEMBRE DE 2026

SANSORES, SIN ESTRATEGIA Y SIN RUMBO.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, titulan un comentario “Rumbo perdido”, en el cual cuestionan qué estrategia económica tiene Layda Sansores para hacer frente a la contracción que enfrenta la entidad, en referencia a los señalamientos que hizo Ruben Moreira esta semana. Reproducimos.

“El priísta Ruben Moreira advierte que Campeche enfrenta una contracción económica que podría agravarse con el Presupuesto 2027, por caída de la actividad, empleo informal, problemas para proveedores de Pemex y reducciones proyectadas en distintos rubros. El señalamiento coloca a Layda Sansores en posición para responder ¿qué estrategia tiene para sustituir una economía que durante décadas dependió del petróleo? Campeche necesita inversión, empleo y diversificación; administrar el declive es sencillo. Desarrollar es lo difícil.”

Aquí les podemos adelantar que la estrategia de Layda Sansores es seguir mintiendo, ahora a través de su secretario de Economía, el Pashita Lavalle, que ante cualquier micrófono asegura que todo está bien, como si eso trajera dinero a los bolsillos de los campechanos. Nada ha dicho Sansores de los recortes que vienen para Campeche en 2027, y nos heredará una deuda de mil millones de pesos de los cuales se clavará una gran parte.

VICTORIA PARA EL PRI EN EL TEPJF.

La columna Confidencial, de El Financiero, confirma que “el PRI se anotó ayer una victoria y el Tribunal Electoral determinó que el spot en el que califica a Morena como ‘los más corruptos de México’, ‘movimiento de delincuentes’ y ‘la mafia del poder’ no constituye calumnia, como denunció el partido guinda.” ¿Por qué habría de ser eso una calumnia, si cuando Morena era oposición calificaba así al PRI?

“La resolución llega luego de semanas de pataleos por parte del líder del PRI, Alejandro Moreno, que acusó al INE de censura por prohibir llamar a Morena ‘narcopartido’, y si bien ese asunto se resolverá en el tribunal en semanas próximas, el priísta ya tiene luz verde para utilizar otros calificativos en su brillante estrategia de comunicación contra el partido mayoritario.”

A Morena le irrita que le digan sus verdades. Pero seamos prácticos y usemos la “transitividad directa” de la presidente Claudia Sheinbaum: Si Rocha Moya está acusado de estar coludido con el narco, y Morena defiende a Rocha Moya, entonces Morena está coludido con el narco, y eso lo hace un narcopartido. Así de simple debería ser el razonamiento de quienes integran el tribunal. ¿O no?