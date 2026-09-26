NI LAS FIESTAS PATRIAS “OXIGENARON” LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN CARMEN, LAMENTAN

José Javier Hurtado González, presidente de la Canaco en Carmen, reveló que la actividad comercial en la Isla se mantiene por debajo de años anteriores, pues las recientes fiestas patrias no cumplieron las expectativas de numerosos negocios, por lo tanto, no fue un buen año.

Explicó que algunos comerciantes apenas lograron recuperar su inversión, mientras otros obtuvieron utilidades reducidas, y estimó que actualmente las ventas de algunos negocios se encuentran entre 40 y 70 por ciento de sus expectativas.

Ante este panorama, los comerciantes preparan promociones y nuevas estrategias para atraer consumidores, con la esperanza de que las ventas mejoren durante la temporada de Día de Muertos.

Hurtado González señaló que aunque la situación no puede considerarse totalmente negativa, tampoco existe todavía un comportamiento favorable para el comercio local.