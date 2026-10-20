Ei siquiera han ganado la elección, y es muy, pero muy difícil que lo ganen, pero ellos ya están pensando en a quién van a poner dentro de seis años. Bien dicen que el poder enloquece…

EL DIARIO DE LA TÍA

Proyecto transexenal

–“Vaya que está entercada la Tía en hacer presidente municipal a su muchachito, el Stripper del Bienestar, aseguró el bolero don Memím. Los medios matraqueros le dieron una cobertura a su renuncia al cargo que ocupaba, como si fuera visita del Papa a nuestra tierra o como fuera un adelanto del fin del mundo. Lástima que por más que lo quieran inflar, el chamaco sea tan tibio y tan insulso como caca de paloma, que ni huele ni apesta” remató.

–“Está muy claro, coincidió doña Chela, que la gobernanta quiere hacer alcalde a ese chamaco, y le está soltando todo el billete del mundo. Miren que hasta le dieron equipos y personal humano para que simularan que estaban limpiando la cancha del Marañón, no para ponerla al servicio de los deportistas, sino para remarcarlo en la cara del Ayuntamiento que ha dejado algunos espacios públicos en lamentables condiciones”.

–“No tengo bola de cristal ni me precio de ser pitoniso, intervino don Juiián, pero quiero adelantarles que el “Dido” Champotonero es un proyecto a largo plazo de la Tía gobernanta. No solo es su propuesta para ganar la alcaldía de la capital a punta de billetazos, sino que lo pretende hacer gobernador una vez que termine el periodo del Carmelo-chilango. O sea, la señora ya tiene su proyecto transexenal como buena hija de cacique”.

–“Cuando alguien que ejerce el poder se engolosina, por lo común tiene muchos sueños guajiros, y se sienten todopoderosos, en este caso, ni siquiera han ganado la elección, y ya están pensando en a quién van a poner dentro de seis años. Ni Pablito ni el muchachito que ama los fluidos netamente masculinos han ganado nada, y por tanto no se puede planificar lo que no se tiene. Pero en fin, dicen que el poder también proporciona un alto grado de locura” señaló el poeta Casimiro.

–“Lo que también observo, expuso el rechoncho aseador de calzados, es que la doña mandataria va querer inhabilitar al Chino Naranja. Lo va acusar hasta de haber derribado las murallas que cayeron en tiempos de José Ortiz Ávila, con tal de fincarle responsabilidades penales. A cambio, proyecta que sea la bella Bibiana quien busque la gubernatura, porque la considera más vulnerable y cree que a ella sí le ganan fácilmente”.

–“Déjeme decirle compadrito, protestó doña Chela, que mi guapa alcaldesa no es un flan para nadie. Tiene su buen capital político, ha dado resultados, y si la comparamos en números, hay algunas encuestas que la ponen como ganadora al enfrentarse con Pablito, así que no se vale ni comer ansias ni adelantar fiestas”.

–“Ciertamente que existen esas versiones, concedió sabiamente don Julián, pero son resultado de una deficiente o errónea perspectiva de la realidad. Es decir, la señora gobernanta está haciendo sus cálculos con base en personas –El Chino o la Bella Bibiana—y no sobre situaciones. Más claro: esta lucha no se trata de personas sino de un momento histórico que está viviendo nuestro Estado en donde hay amplio repudio en contra del régimen, en contra del partido oficial, en contra de la gobernanta y en contra de sus candidatos, así que sea quien sea que vaya a la cabeza de la alianza opositora, tendrá el respaldo ciudadano, y eso no lo va cambiar la mandataria con sus elucubraciones y maquiaveladas” advirtió.