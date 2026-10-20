MC PROPONE FISCALIZAR OBRAS EN INMUEBLES PATRIMONIALES; CONGRESO LA ENVÍA A COMISIONES

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) pidió exhortar a la autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche (cuya directora es Rosa Olvera Salinas), a informar sobre cuestionamientos relativos a montos ejercidos, materiales utilizados y calidad de los trabajos de remozamiento, conservación y restauración de fachadas e inmuebles patrimoniales. La propuesta fue turnada a comisiones.

Lo anterior, en seguimiento a los planteamientos formulados durante las comparecencias de 2026, y a los señalamientos ciudadanos difundidos en redes sociales y dirigidos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por conducto del centro INAH Campeche, para que verifique las autorizaciones, los procedimientos y la compatibilidad de los materiales empleados.

Además, pide a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Auditoría Superior del Estado de Campeche a revisar y fiscalizar respectivamente, en el ámbito de sus atribuciones, los recursos públicos destinados a dichas intervenciones y la correspondencia entre los trabajos autorizados, contratados, ejecutados y pagados.

La información permitirá al Congreso -se destacó-, valorar y aclarar el uso de los recursos, explicar las decisiones técnicas y fortalecer la conservación del patrimonio de Campeche.