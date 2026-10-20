EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE OCTUBRE DE 2026

POR SER UN LASTRE, SACARON A PEDRO AYALA.

Tras haber saqueado Palizada dos trienios, Pedro Javier Ayala Cámara dejó ayer la alcaldía en medio de acusaciones de ingobernabilidad, desvíos de recursos, corrupción, conflictos laborales y nepotismo. En su lugar tomó protesta como interino el periodista, escritor y contador de cuentos, Ambrosio Gutiérrez Pérez, que se desempeñaba como síndico jurídico tras el asesinato de Karina Aurora Díaz Hernández, en noviembre de 2025.

La entonces síndica jurídica circulaba por la noche en su vehículo Chevrolet Trax blanco por la calle Morelos de la colonia Ampliación Zaragoza y fue sorprendida por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon al menos seis balazos en diversas partes del cuerpo. Fue trasladada de emergencia al hospital IMSS Bienestar de ese municipio, donde falleció. Hasta hoy no hay detenidos por el cobarde asesinato.

Ambrosio Gutiérrez fue nombrado director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del Instituto Campechano en 2023, se integró al Cabildo de Palizada como regidor en 2024 y ocupó el puesto que dejó vacante Karina Díaz en 2025. Ahora se perfila como delfín de Layda Sansores para contender por esa alcaldía en la elección del próximo año, si convence a los paliceños para votar por Morena, aunque para ello le piden encarcelar a Pedro Ayala. ¿Lo hará?

INTERINATO CON TUFO DE CORRUPCIÓN.

Tras defenestrar a Pedro Ayala “por problemas de salud”, Layda Sansores publicó en redes: “Muchas felicidades, Ambrosio Gutiérrez Pérez, por tu nuevo encargo como alcalde de Palizada. Confío en tu capacidad y compromiso para encabezar una gestión cercana a la gente. Cuenta con mi apoyo para seguir trabajando por el bienestar de las familias paliceñas.” Entonces, ¿la tarea de Ambrosio es dar continuidad a lo que hacía su antecesor?

Y como algo no cuadra en esto, en las benditas redes sociales comenzaron los cuestionamientos. M Francisco Solís apuntó: “a él no le corresponde. Existe un suplente y mínimo debieron de tomarla en cuenta.” César MP secundó: “la mafia del poder. Por su capricho lo pusieron.” Jair Rodriguez Medina ironizó: “lo que el pueblo no dio en las urnas… ojalá se haga justicia para la maestra.” Rulo Carza acusó: “Layda Sansores de seguro negociaste la salida del tranza de Pedro Ayala para no meterlo a la cárcel… puros delincuentes y narcos.”

Pero el tufo de corrupción que busca encubrir este interinato estaba en boca de cibernautas como Brígida Soledad Cuevas May, que opinó: “ojalá que pueda levantar lo poco que le queda a Palizada porque este pillo y su esposa se llevaron todo”, o como Javier Hernández, que cuestionó: “¿y la justicia? Le están dando salida anticipada solo para que no rinda cuentas”. Con muchas acusaciones a cuestas, y considerando el lastre que ya representa su benefactora, ¿podrá Ambrosio convencer a los paliceños de “su proyecto”? ¿O terminará también como el protagonista de su libro “Encarnación”?