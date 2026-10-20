“ES UNA FARAMALLA”: PEDRO HERNÁNDEZ ACUSA QUE MAQUILLARON CRISIS DE SALUD DURANTE VISITA DE SHEINBAUM

Ciudad del Carmen.- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald, calificó como una “faramalla” la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ciudad del Carmen y acusó al Gobierno federal de maquillar las condiciones del sistema de salud, al asegurar que persisten graves carencias de medicamentos, insumos y especialistas.

“Si realmente la presidenta quisiera venir a verificar que no hay medicamentos ni nada, no avisa, cae”, expresó. También cuestionó el abasto reportado por las autoridades y aseguró contar con una lista de faltantes de medicamentos para diabetes, hipertensión, analgésicos y opioides. Con ironía, invitó a los pacientes a llevar sus recetas: “Aprovechen a enfermarse hoy, porque hoy sí hay medicamentos”.

Como ejemplo de las deficiencias, denunció que una niña falleció días atrás tras requerir una cirugía pediátrica que, según su relato, no pudo realizarse por falta de especialistas e insumos. Cuestionó que un municipio con la importancia petrolera de Carmen tenga un hospital que, afirmó, puede verse bien por fuera, pero carece de los recursos necesarios para atender a sus pacientes.

Hernández Macdonald también rechazó que las denuncias por desabasto se atribuyan a los algoritmos de redes sociales y acusó al Gobierno federal de evadir su responsabilidad. “Es imposible ocultar el sistema de salud colapsado”, sostuvo, al exigir atención a las necesidades reales de los pacientes y sus familiares.