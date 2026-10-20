martes, octubre 20, 2026
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FUERTES LLUVIAS PROVOCAN ENCHARCAMIENTOS EN LA CAPITAL CAMPECHANA; EVITE ZONAS INUNDADAS

San Francisco de Campeche.- Las fuertes lluvias que se registran en la capital campechana están generando acumulación de agua en calles y avenidas, lo que dificulta la circulación vehicular y representa un riesgo para los automovilistas.

Ante estas condiciones, se recomienda moderar la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar cruzar tramos inundados, ya que se desconoce la profundidad del agua y podrían registrarse accidentes

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