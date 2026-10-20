DENUNCIAN MOSCAS EN EMPANADAS Y MAL SABOR EN BEBIDAS DE COOPERATIVA DEL CBTIS 009

San Francisco de Campeche.- A través de una publicación anónima en el grupo de Facebook “¿Qué pasa Campeche?”, se denunciaron presuntas irregularidades en los alimentos y bebidas que ofrece la cooperativa escolar del CBTIS 009 “Gral. Manuel Castilla Brito”.

De acuerdo con la publicación, se han encontrado moscas en las empanadas, mientras que las horchatas presentan mal sabor y una consistencia inusual, al grado de que algunas, según la denuncia, salen asentadas como si fueran masa.

Quienes difundieron la queja aseguran que estas situaciones han ocurrido en varias ocasiones y que, pese a reportarlas a los encargados de la cooperativa, recibieron respuestas poco amables y sus señalamientos fueron ignorados.

En los comentarios de la publicación también se expresaron inconformidades sobre la calidad de los productos. Una persona señaló que “las horchatas están agrias”, mientras que otra cuestionó las condiciones en que se preparan y venden los alimentos. También hubo comentarios que respaldaron la denuncia y pidieron prestar atención a la higiene de la cooperativa.