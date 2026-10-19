TRIBUNAL ELECTORAL PONE SU PORTAL EN MANTENIMIENTO TRAS SEÑALAMIENTOS POR PRESUNTA ELIMINACIÓN DE ACUERDOS

San Francisco de Campeche.- Luego de que se denunciaran públicamente presuntas irregularidades en los estrados electrónicos del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), el organismo anunció que su portal institucional se encuentra en mantenimiento y que sus servicios podrían presentar interrupciones temporales.

La denuncia surgió a partir de un comparativo de los registros publicados el viernes 16 y el lunes 19 de octubre, en el que se señala la presunta desaparición de acuerdos de trámite relacionados con medios de impugnación promovidos por diputadas y diputados locales de oposición.

Las capturas difundidas muestran diferencias entre los documentos disponibles en ambas fechas, aunque por sí solas no permiten establecer si fueron eliminados definitivamente o retirados temporalmente. El anuncio de mantenimiento tampoco explica esas diferencias ni confirma que exista relación entre ambos hechos.

Entre las reacciones a la publicación oficial, el abogado Félix Enrique Selem Villanueva comentó: “No tengan miedo, estamos esperando sus informes”.

La controversia ocurre a pocos días del informe de labores del TEEC, previsto para el viernes 23 de octubre, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y el acceso público a sus actuaciones jurisdiccionales.

Información de La Neta de Campeche