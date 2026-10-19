IMSS RECONOCE 7 MIL CARENCIAS EN HOSPITALES; FALTAN EQUIPOS, INSUMOS Y PERSONAL MÉDICO: LATINUS

-La revisión se realizó en 166 de las 277 unidades hospitalarias contempladas.

De acuerdo con un reportaje de Latinus, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció 7 mil 474 necesidades en sus hospitales, de las cuales 3 mil 122 fueron clasificadas como de alta prioridad, tras realizar recorridos para identificar las deficiencias que afectan la atención médica.

Según los resultados de la estrategia “Escucha Activa: Piso por Piso”, difundidos en el reportaje, se documentaron 972 reportes relacionados con equipo médico, como monitores, camillas, oxímetros y bombas de infusión, además de 751 por falta de insumos, entre ellos agujas, sondas y jeringas. También se señalaron necesidades de personal, camas, agua, sanitarios y mantenimiento de las instalaciones.

El diagnóstico inicial abarcó 166 de los 277 hospitales contemplados, por lo que todavía quedaban unidades pendientes de revisión. Los resultados se conocen en medio de las protestas de trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido problemas de logística en el abasto de medicamentos y prometido modernizar el sistema de salud, el IMSS y su sindicato mantienen negociaciones sobre salarios, personal e insumos. El sindicato solicitó una prórroga hasta el 15 de noviembre para continuar el diálogo y evitar una huelga.