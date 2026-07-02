RUBÉN ROCHA PAGÓ 678 MIL 900 PESOS A RED DE HUACHICOL QUE LAVABA DINERO AL CARTEL DE JALISCO: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

La organización Mexicanos contra la Corrupción reveló que el Gobierno de Rubén Rocha Moya transfirió 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa comercializadora de petrolíferos identificada el martes pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero y huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Documentos internos de Preecasin muestran que en abril de 2024 se realizaron tres transferencias a Ahavat Logistics Solution bajo el concepto genérico de “pago de factura”, sin detallar los servicios contratados.

La empresa no está en el padrón de proveedores ni en Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no se localizaron contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que respalden esos pagos.

Fue creada en 2017 en Toluca y obtuvo en junio de 2020 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar petrolíferos.

Aunque reportó domicilios en el Estado de México, registró como contratista una dirección en Guadalajara que coincide con la de Jomadi Logistics & Cargo, empresa también señalada por Estados Unidos por integrar una red de lavado de dinero ligada al huachicol.

Ambas compañías tuvieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, identificado por el Departamento del Tesoro como presunto líder de una red de huachicol al servicio del CJNG.

Jomadi obtuvo en 2017 un permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y en 2020 firmó contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo por gasolina, lo que derivó en una investigación del FBI por presunto tráfico de combustible.

Una alerta de la Financial Crimes Enforcement Network señaló que Ahavat y Jomadi habrían contrabandeado combustible de Estados Unidos a México sin permisos y pagado cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos.

Los pagos de Preecasin a Ahavat ocurrieron durante la Administración de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, quien pidió licencia tras ser señalado en una acusación del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente operar en beneficio de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.