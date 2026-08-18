DIFUNDEN AUDIOS SOBRE VÍNCULOS ENTRE OPERADORES DEL CLAN DE “ANDY” BELTRÁN Y EL CJNG

Vía: Latinus

Un reportaje de Latinus difundió nuevas grabaciones telefónicas en las que integrantes de una red de negocios relacionada con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador presuntamente hablan de acuerdos y vínculos con integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la investigación presentada por el periodista Mario Gutiérrez Vega, los audios involucran a Amílcar Olán, señalado como amigo y operador cercano de Andy y Bobby López Beltrán, quien presuntamente habría hablado sobre la relación de su hermano Luis Alberto Olán con integrantes del grupo criminal. En una de las conversaciones difundidas se menciona que tendría contacto con personas identificadas como parte de actividades delictivas.

El reportaje también señala que Luis Alberto Olán habría utilizado su supuesta cercanía con Iván Casarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por autoridades estadounidenses como operador del CJNG, para resolver presuntos conflictos relacionados con extorsiones a empresarios vinculados con la producción de balasto utilizado en obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Latinus afirmó que documentos militares y señalamientos internacionales han relacionado a “El Tanque” con actividades como huachicol, narcotráfico y extorsión en Veracruz, además de vínculos con grupos criminales que operaban en Tabasco.