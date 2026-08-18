IDENTIFICAN A PRESUNTOS INTEGRANTES DE PGN COMO RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE “EL PETACAS”

La ejecución de Julio C.C.Q., alias “El Petacas”, habría sido ordenada y realizada por integrantes del grupo criminal Pura Gente Nueva (PGN), de acuerdo con información sobre la investigación del caso, en la que fueron identificados Bertha “N” y Jesús Daniel “N” como presuntos miembros de esta agrupación.

Bertha “N” fue señalada como la presunta autora material del asesinato ocurrido el pasado 15 de abril al interior de un lavadero de vehículos ubicado en la colonia Esperanza. Tras el ataque, Jesús Daniel “N” habría participado como conductor de la motocicleta utilizada para escapar del lugar.

Según las investigaciones, ambos estarían relacionados con el grupo delictivo fundado por Fidencio “N”, alias “El Potro” o “El Viejón”, quien actualmente se encuentra sujeto a proceso por delitos de alto impacoø en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del Altiplano, en el Estado de México.

Además, Jesús Daniel “N” es señalado por su presunta participación en otros hechos violentos registrados en Hopelchén durante este año, así como en la colocación de mensajes atribuidos a grupos cr!m!n∂l£s.