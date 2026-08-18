POR SATURACIÓN DE CÁRCELES SERÁN LIBERADOS LOS PRESOS QUE HAYAN COMETIDO DELITOS MENORES, ANUNCIA SHEINBAUM
-“BUSCAMOS ESQUEMA HUMANISTA DE REINSERCIÓN SOCIAL”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que liberará presos que hayan cometido robos y delitos menores, ya que las cárceles de México están sobresaturadas.
Explicó: “Buscamos un esquema humanista de reinserción social, pues tenemos que cuidar los derechos humanos de todas y de todos, por lo cual estamos viendo si se requieren modificaciones jurídicas para beneficiar a esas personas y a quienes tienen muchos años sin sentencia, para acelerar sus procesos”.
Son más de 60 mil detenidos, reveló la mandataria federal.
Video: OCC Progresismo.