martes, agosto 18, 2026
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POR SATURACIÓN DE CÁRCELES SERÁN LIBERADOS LOS PRESOS QUE HAYAN COMETIDO DELITOS MENORES, ANUNCIA SHEINBAUM

-“BUSCAMOS ESQUEMA HUMANISTA DE REINSERCIÓN SOCIAL”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que liberará presos que hayan cometido robos y delitos menores, ya que las cárceles de México están sobresaturadas.

Explicó: “Buscamos un esquema humanista de reinserción social, pues tenemos que cuidar los derechos humanos de todas y de todos, por lo cual estamos viendo si se requieren modificaciones jurídicas para beneficiar a esas personas y a quienes tienen muchos años sin sentencia, para acelerar sus procesos”.

Son más de 60 mil detenidos, reveló la mandataria federal.

Video: OCC Progresismo.

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