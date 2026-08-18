IGLESIA PIDE A FIELES MODERAR EL USO DE PIROTECNIA EN FIESTAS RELIGIOSAS

La Iglesia Católica llamó a las comunidades religiosas a moderar el uso de pirotecnia durante las festividades patronales, ante los efectos que los estruendos pueden generar en animales y personas vulnerables, informó el vocero de la Diócesis de Campeche, Marco Antonio Martínez Jiménez, tras explicar que el obispo Jose Alberto González Juárez ha pedido a los párrocos promover entre los feligreses una mayor conciencia sobre las consecuencias del uso de cohetes y voladores, principalmente aquellos que producen fuertes sonidos.

Reconoció que la pirotecnia forma parte de las tradiciones y expresiones de fe de numerosas comunidades, por lo que reducir su uso no resulta sencillo, sobre todo en los pueblos donde estas prácticas tienen décadas de arraigo.

Ante esta situación, la Iglesia ha planteado como alternativa el uso de elementos que produzcan luz, como chisperos, pero sin generar detonaciones o contaminación auditiva. Señaló que los estruendos afectan a animales y también pueden provocar molestias o alteraciones en niños, adultos mayores y personas enfermas.

Hasta el momento la Diócesis no ha recibido una notificación formal relacionada con las modificaciones legales sobre la pirotecnia, sino que se trata de una invitación del obispo para que sacerdotes y comunidades reflexionen sobre los daños que puede ocasionar su uso.