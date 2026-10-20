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POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO, LA PLEAMAR Y EL FRENTE FRÍO 2 AFECTAN A ISLA ARENA

ISLA ARENA, Calkiní.- La pleamar y los efectos del frente frío número 2 han generado láminas de agua en el acceso y partes bajas de la ínsula, lo que entorpece la circulación vehicular por segundo día consecutivo.

Los lugareños  reportaron que este año la creciente ha sido más fuerte de lo normal, ante lo cual piden a las autoridades competentes subir un poco el nivel de la carretera que conduce hacia Isla Arena, pues sólo así dejarán de sufrir por las inclemencias del tiempo.

En tanto, los pescadores mantienen aseguradas sus embarcaciones.

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