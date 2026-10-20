PETROLEROS DE PEMEX EXIGEN A SHEINBAUM MEJORAS EN SALUD, PLAZAS Y JUBILACIONES

Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprovecharon la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ciudad del Carmen, para plantear diversas necesidades que afectan al sector petrolero, principalmente en materia de salud, organización de plazas laborales y jubilaciones.

Sergio Narváez Vargas, integrante de la Sección 7 de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), informó que estas demandas fueron presentadas mediante un pliego petitorio, con la finalidad de que sean consideradas dentro de las prioridades del Gobierno Federal.

Señaló que aunque algunas solicitudes podrían resolverse a corto plazo y otras requieren mayor tiempo, lo importante es mantener el diálogo y evitar que las necesidades de los trabajadores petroleros queden en el olvido.

Narváez Vargas reconoció que han encontrado disposición de las autoridades para escuchar sus inquietudes, por lo que mantienen la confianza en que se dará seguimiento a los planteamientos.