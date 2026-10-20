SUBSECRETARIO DE SALUD REVELA QUE HAN DOCUMENTADO DESVÍOS DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES PÚBLICOS PARA SU VENTA ILEGAL

Al señalar que nunca diría que los médicos, las enfermeras o el personal médico son responsables del desabasto, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que se han documentado casos de desvío de medicamentos en hospitales públicos para su venta ilegal.

Es una cosa horriblemente dolorosa cuando, tal vez, un medicamento no se encuentra porque alguien lo sustrajo y se lo ofrece en venta al paciente o a un familiar, pero afuera, con toda la leyenda de propiedad exclusiva del sector salud.

El funcionario explicó que, ante esta situación, ahora se recalca que los medicamentos son gratuitos y se realiza la digitalización para garantizar su trazabilidad.