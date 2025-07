SANCIONAN AL PERIODISTA HÉCTOR DE MAULEÓN POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN EN LA 4T Y A EL UNIVERSAL POR NO BORRAR EL TEXTO, ACUSAN

Una periodista de Minuto Crítico criticó que el columnista Héctor de Mauleón, haya sido sancionado por señalar, con pruebas, datos y documentos, que un alto funcionario aduanal fue denunciado por extorsión, sobornos y huachicol, y mencionar que el líder de esa red es cuñado de Tania Contreras, aspirante al Supremo Tribunal de Justicia, por lo cual lo acusaron de violencia política de género.

Mediante un video, explica que por esa razón, le ordenaron que retire el texto de su columna o comentario, se disculpe durante 16 días consecutivos, reconocer una culpa que no cometió, dignificar a una víctima y pagar multa.

La decisión, continúa Minuto Crítico, fue de un tribunal local donde uno de los magistrados es subordinado del esposo de la aludida y otra es su prima-hermana, Además, “te inscriben durante 4 años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, como si fuera agresor”.

También el periódico El Universal fue sancionado por no borrar el texto, no callar y denunciar una red de corrupción, añadió, y expresó: “Terrible ¿no?”.

Por último, expresó: “Lo más grave no es la sanción, sino el mensaje de que en la 4T ya no se persigue al huachicol, sino al periodista que lo denuncia. Aquí ya no se debate, se castiga; no se corrige, se persigue”.