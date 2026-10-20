UN HERIDO Y UN DETENIDO TRAS RIÑA ENTRE TRABAJADORES DE LA OBRA DEL CENTRO CULTURAL Y ESCÉNICO
San Francisco de Campeche.- Una riña entre trabajadores de la obra del Centro Cultural y Escénico, en el espacio que los campechanos conocen como Foro “Ah Kim Pech”, dejó un empleado detenido y otro lesionado.
Hasta el momento, no hay información oficial sobre cómo ocurrieron los hechos, mientras que la víctima fue atendida por paramédicos.
Trascendió que los involucrados se pelearon y uno de ellos tomó un martillo, aunque se desconoce si fue quien terminó detenido.