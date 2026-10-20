ASF DETECTA QUE LICONSA PAGÓ $112.8 MILLONES POR LECHE SIN COMPROBAR SU RECEPCIÓN EN COAHUILA

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Liconsa, hoy Leche para el Bienestar, pagó 112 millones 847 mil 300 pesos por leche fresca acopiada en San Pedro, Coahuila, sin documentos que acreditaran su recepción.

Cabe precisar que la irregularidad corresponde a la Cuenta Pública 2023 y fue consignada en la auditoría 235, fechada el 9 de enero de 2025.

Durante 2023, la paraestatal pagó 377 millones 175 mil 700 pesos a 39 productores mediante el contrato LICONSA/CADQ/001323/2023. El monto sin respaldo equivale a casi tres de cada diez pesos pagados.

La ASF identificó dos bloques de pagos irregulares: 87 millones 888 mil pesos entre enero y mayo, sin boletas de recepción, tickets de báscula ni dictámenes de calidad; y 24 millones 959 mil 300 pesos entre mayo y diciembre, sin 67 boletas de recepción, además de la falta de 598 tickets de báscula y dictámenes de liberación del laboratorio.

La auditoría también reportó 7 millones 50 mil 500 pesos de la última semana de 2023 sin registros presupuestales ni facturas, así como 2 millones 972 mil 800 pesos pagados a cinco proveedores que excedían el límite de vacas permitido para pequeños y medianos productores.

Además, 10 proveedores entregaron más litros por vaca de los autorizados por las reglas del programa.

CINCO PROVEEDORES DESTRUÍAN LOS DOCUMENTOS

Al solicitar pruebas de las entregas, la ASF recibió respuestas escritas, en junio de 2024, de Rafael Muñoz Lorente, Karina Romo Salas, Pedro Rojas García, Katia Karina Rojas Romo y Pedro André Rojas Romo.

Los cinco afirmaron que no conservaban las boletas, los tickets ni los dictámenes porque destruían los documentos una vez cotejados los datos y liquidado el pago de la leche.

El caso se suma a las irregularidades detectadas en Chihuahua, donde el monto por aclarar supera los mil millones de pesos. Durante el periodo auditado, en 2023, Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, fungía como administrador estatal.

Vía: Eme Equis.