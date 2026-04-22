miércoles, abril 22, 2026
Lo último:
Nacionales

LUISA ALCALDE CONFIRMA SALIDA DE LA DIRIGENCIA DE MORENA; SE VA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA CON SHEINBAUM

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, decidió dejar el cargo tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para incorporarse a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, luego de que horas antes señalara que aún analizaría la propuesta.

El ajuste también implica la salida de Esthela Damián de la Consejería Jurídica, quien buscaría la candidatura de Morena en Guerrero rumbo al proceso electoral de 2027, en un movimiento que reacomoda posiciones dentro del equipo político del oficialismo.

También te puede gustar

TEPJF DA ‘LUZ VERDE’ AL INE PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE ELECCIÓN DE JUECES; DEJA DE LADO AMPAROS CONCEDIDOS

LAYDA PRESUME JUNTO AL HIJO DE AMLO RENOVACIÓN DE MILITANCIA

Filtraron supuesta fotografía y video de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *