EXIGEN A DIPUTADOS CONVERTIR A BÉCAL EN MUNICIPIO, O SE BUSCARÁ ANEXARLA A YUCATÁN

Integrantes de Unidos Bécal Municipios “Todos Somos Bécal”, encabezados por Socorro Guadalupe Noceda Chi y José Marcial Ehuán, llegaron al Palacio de Gobierno del Estado para entregar un oficio y recordar la municipalización de Bécal, iniciativa que fue ingresada el 29 de octubre del 2024 y se le dio lectura en el Congreso del Estado.

Los becaleños traen un mensaje e invitación a los diputados para que sea sometida a votación que la Junta Municipal sea Municipio, pues el día 16 la gobernadora Layda Sansores les dijo en Calkiní que en 15 días dará respuesta.

Dijeron que ya han esperado tiempo suficiente, por lo cual incluso están dispuestos a llegar a la anexión con Yucatán mediante plebiscito, pues Bécal ha contribuido en la entrada de divisas a través de la exportación de sombreros a Asia, África, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.