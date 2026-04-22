¡EL COLMO! MORENA CULPA A CALDERÓN Y A PEÑA NIETO POR TIROTEO EN TEOTIHUACÁN

“LA 4T HEREDÓ PICO DE VIOLENCIA Y EMPIEZA A CONTENERLA”: DIPUTADA VALDEPEÑAS

Luego de que la oposición llevó a la Cámara de Diputados el tema de lo ocurrido en Teotihuacán y pidió a Morena no evadir su responsabilidad, la diputada morenista Gabriela Valdepeñas tomó la palabra para afirmar que la violencia que vive el país no empezó con el partido en el poder, sino con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con Calderón, dijo, la llamada guerra contra el narco llevó los homicidios a más de 120 mil, y con Peña la cifra sumó alrededor de otros 156 mil, por lo tanto, “PAN y PRI dispararon la violencia, Morena hereda el pico y empieza a contenerla”.

Valdepeñas añadió que este “episodio local” no podía leerse aislado del contexto nacional de violencia acumulada en sexenios anteriores, y acusó a la oposición de responsabilizar por completo al Gobierno actual, sin reconocer el origen previo del problema.