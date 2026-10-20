 ¡SE SALVAN DE MILAGRO! CAMIONETA SE ESTRELLA CONTRA MURO DE CONTENCIÓN TRAS EVITAR CHOQUE CON TRÁILER EN BÉCAL

Los ocupantes de una camioneta particular resultaron ilesos tras protagonizar un aparatoso accidente sobre la carretera federal Campeche–Mérida, luego de que el conductor realizara una maniobra para evitar chocar contra un tráiler que presuntamente le cerró el paso.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 90+500, sobre el libramiento de la carretera federal 180 México–Puerto Juárez, en las inmediaciones del parador turístico de Bécal, municipio de Calkiní. De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión habría invadido repentinamente el paso de la camioneta, obligando a su conductor a volantear para evitar una colisión directa. Sin embargo, durante la maniobra perdió el control y terminó impactándose contra el muro de contención.

La camioneta presentó severos daños materiales como consecuencia del choque, aunque afortunadamente ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Calkiní, quienes valoraron a los tripulantes y confirmaron que no requerían traslado a un hospital.