EN CAMPECHE, EL MUNDO AL REVÉS: MIENTRAS LA VIOLENCIA CRECE, MARCELA MUÑOZ INAUGURA OBRAS

En medio de los reclamos por los hechos violentos registrados en distintos puntos de Campeche, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, dejó las tareas propias de la corporación para acudir a Calakmul, en representación de la gobernadora Layda Sansores San Román, a la inauguración de una carretera rehabilitada.

La funcionaria aparece en un video difundido durante el evento, en el que destaca su presencia en representación de la mandataria estatal, una participación que genera cuestionamientos debido a que la seguridad pública es la responsabilidad central de la dependencia que encabeza.

Mientras ciudadanos, representantes de diversos sectores y actores políticos demandan resultados ante los recientes hechos violentos, surge una pregunta sobre las prioridades de la titular de la SPSC: ¿por qué la secretaria de Seguridad debe representar a la gobernadora en la inauguración de una obra carretera?

En un Estado donde la inseguridad ocupa buena parte de la agenda pública, la imagen de la secretaria encabezando la inauguración de una carretera alimenta la percepción de que las prioridades oficiales no corresponden a las exigencias ciudadanas.

Porque, mientras Campeche reclama mayor presencia policial, prevención y resultados frente a la violencia, su máxima responsable de seguridad aparece inaugurando obras.