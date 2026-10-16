“ESTAMOS PREOCUPADOS”; HABRÁ MENOS TURISMO EXTRANJERO Y MENOR RECAUDACIÓN POR ALZA DEL 17.8% AL DNR: HÉCTOR CÁMARA

-Las autoridades deben escuchar a las cámaras y asociaciones antes de tomar una decisión.

San Francisco de Campeche.- Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Héctor Cámara Mijangos, el incremento del 17.8% al Derecho de No Residente (DNR), previsto para 2027, que pasará de 983 pesos en 2026 a mil 158 pesos el próximo año, encarecerá los viajes a México y se convertirá en una limitante para la llegada de turistas al país, ante lo cual exigió a las autoridades tomar en cuenta a las cámaras y asociaciones antes de tomar decisiones.

El empresario hotelero local señaló que esto, además, podría afectar la competitividad de los destinos turísticos y, por ende, los ingresos de miles de familias que dependen de esta actividad, pues los visitantes también generan ingresos para otros sectores, como las agencias de viajes y las pequeñas y medianas empresas.

Comentó que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Campeche (AMHMC) respalda la postura del Consejo Empresarial Turístico de Campeche (Ceturcam) y de otras agrupaciones del sector que se han sumado en las últimas horas al posicionamiento del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano contra dicho aumento.

Cámara Mijangos recordó que, en el pasado, concretamente hasta 2017, el 80 por ciento del DNR se destinaba a la promoción turística y otras actividades, llegando a recaudar más de 4 mil 460 millones de pesos. Sin embargo, actualmente ese recurso no se canaliza para atraer turismo extranjero ni para infraestructura, ante lo cual expresó: “Invitamos a las autoridades a contemplar ese recurso para esos dos conceptos”.