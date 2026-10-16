viernes, octubre 16, 2026
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SPCS CONFIRMA UNA MUJER LESIONADA EN ATAQUE A BALAZOS CONTRA VIVIENDA

Escárcega.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPCS) confirmó que una mujer resultó lesionada durante el ataque armado contra una vivienda del ejido José de la Cruz Blanco, en Escárcega, donde sujetos desconocidos también mataron a un perro y dañaron los cristales del inmueble.

Los disparos generaron temor entre los habitantes de la comunidad, mientras que hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones de la mujer y si hay personas detenidas por estos hechos.

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