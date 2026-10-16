RESPALDO DE LAYDA SANSORES NO ES SUFICIENTE; ASPIRANTE AFIRMA QUE SU FUERZA ESTÁ EN LA GENTE

San Francisco de Campeche.- La diputada federal Elda Castillo Quintana confirmó su registro para participar en el proceso interno como aspirante a la Alcaldía de Campeche o a lo que los morenistas llaman la coordinación municipal. Asimismo, afirmó que respetará los lineamientos y tiempos establecidos por su partido.

A pesar de que la gobernadora Layda Sansores San Román ha expresado públicamente su respaldo a Esteban Hinojosa Rebolledo como aspirante a la Alcaldía de Campeche, la diputada federal afirmó que quienes buscan contender deben contar, principalmente, con el respaldo de la ciudadanía.

Cuestionada sobre el apoyo de la mandataria estatal a Hinojosa Rebolledo, Castillo Quintana señaló que la gobernadora puede inclinarse por cualquiera de los aspirantes que participen en el proceso interno.

Sin embargo, sostuvo que quienes buscan encabezar un proyecto político deben concentrarse en obtener el respaldo ciudadano y no depender de apoyos dentro de la estructura gubernamental.