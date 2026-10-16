viernes, octubre 16, 2026
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RIÑA EN LA ESCUELA “ANGLI LARA” DEJA A UN ALUMNO MENOR DE EDAD CON LESIÓN EN EL ROSTRO

-Aún no hay informe oficial de la Dirección; del hecho tomó conocimiento la Policía Estatal.

San Francisco de Campeche.- Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) atendieron a un estudiante lesionado en el interior de la escuela “Angli Lara”, hecho del que tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

De manera extraoficial, se supo que un menor presentó una lesión en el rostro, al parecer derivada de una riña, por lo que fue retirado del plantel a bordo de un vehículo particular. En las instalaciones permaneció una patrulla policiaca.

Se espera que las autoridades de la escuela emitan un comunicado para informar sobre lo ocurrido.

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