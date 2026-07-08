miércoles, julio 8, 2026
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DETIENEN A SUJETO POR ROBO EN EL MERCADO PEDRO SÁINZ DE BARANDA

Por el robo de dinero y un monedero a una mujer que le iba a dar caridad fue perseguido, retenido y entregado a la Policía Estatal (PE), un hombre con una sola mano, en el mercado Pedro Sáinz de Baranda, durante esta mañana

El hombre, al que no pudieron colocar los grilletes de mano, fue llevado al Juzgado Cívico, luego de que la afectada no quiso interponer formal querella al recuperar su dinero y monedero.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas, cuando el hombre caminaba por los pasillos del mercado, de pronto se acercó a una mujer a quien le habría pedido dinero. Al momento de sacar su monedero, la fémina fue despojada del mismo, mientras que el delincuente empezaba a correr. La afectada gritó pidiendo ayuda; inspectores de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche le brindaron auxilio.

Persiguieron al sospechoso, al que le dieron alcance en la calle Tabasco, donde el tipo afirmó que conocía a la fémina, mientras que esta lo desmintió, por lo que finalmente fue asegurado.

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