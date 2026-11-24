Por: Campechanos Unidos

San Francisco de Campeche.- La agrupación Campechanos Unidos denunció la detención del comandante José Grajales, a quien considera víctima de una persecución política por defender a sus compañeras y compañeros policías y acudir a Derechos Humanos para denunciar presuntos abusos cometidos por elementos foráneos traídos por la secretaria de Seguridad, la guanajuatense Marcela Muñoz, con el respaldo de la gobernadora Layda Sansores.

Acusó al Poder Judicial de Morena de fabricar carpetas de investigación, casos y evidencias contra quienes se oponen al llamado Sansorato campechano, y sostuvo que Grajales fue víctima de amenazas y golpes, además de que le apuntaron con armas de fuego durante su detención.

El colectivo recordó que los policías realizaron cuatro marchas para exigir la renuncia de Marcela Muñoz, pero Layda Sansores respaldó a su secretaria en lugar de atender las denuncias de los uniformados.

Además, cuestionó a la gobernadora por amenazar a estudiantes que no entregan sus celulares cuando acude a escuelas a difundir propaganda de Morena y acusó a su Administración de permitir el avance de mafias, la inseguridad y el saqueo de los recursos de Campeche por parte de funcionarios foráneos.

Campechanos Unidos patentizó su preocupación por la familia del comandante, en particular por sus hijos y su esposa, y exigió a las autoridades explicar públicamente los motivos de su detención, respetar sus derechos y garantizar la presunción de inocencia.

Finalmente, reiteró su respaldo a José Grajales, a quien calificó como un campechano ilustre, valiente y resiliente, y aseguró que continuará exigiendo justicia hasta que se esclarezca su situación, pues “no está solo”.