Ciudad del Carmen.- Una trabajadora de origen chino fue golpeada, arrastrada y expulsada violentamente por agentes federales durante un cateo en la tienda Baima, ubicada en Plaza Palmira, en Ciudad del Carmen, donde los afectados denunciaron la desaparición de 600 mil pesos en efectivo, destinados al pago de rentas.

El operativo ocurrió durante la madrugada de ayer domingo 22 de noviembre de 2026, con participación de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Marina y del Ejército Mexicano.

Según testigos, entre ellos una abogada que presenció parte de los hechos, los uniformados rompieron los candados, sacaron a empujones a la trabajadora y la azotaron contra la vía pública, dejándola policontundida. Paramédicos de Protección Civil municipal le brindaron atención.

Los afectados señalaron que, mientras sometían a la mujer, otros agentes presuntamente se llevaron los 600 mil pesos que permanecían bajo resguardo en el establecimiento.

La litigante cuestionó que el dinero fuera asegurado, pues el cateo supuestamente estaba relacionado con denuncias por productos de propiedad intelectual, particularmente el juego Uno y cómics de Disney.

Pero la intervención no se limitó a Baima, pues también fueron cateados Kositerias, DuoMai Chino y Mall City, entre otros establecimientos. En Mi Bella Pandita, ubicado en Plaza Zentralia, los agentes no lograron ingresar y sólo colocaron sellos de clausura.

Los operativos se sustentaron en los expedientes FED/CAMP/CCAR/401/2026 y en la técnica de investigación 103/2026, autorizada para intervenir los negocios señalados por presunta comercialización de piratería china.

Según los afectados, de los establecimientos únicamente se llevaron algunas revistas y otros objetos.

Hasta las 5 de la mañana, ciudadanos chinos permanecían afuera de Baima, mientras la trabajadora se quejaba de las lesiones sufridas.

La pregunta que exhibe la gravedad del caso: si buscaban revistas, el juego Unoy cómics de Disney, ¿por qué terminaron golpeando a una trabajadora y dónde quedaron los 600 mil pesos que presuntamente desaparecieron durante el cateo?

Fuente: Visión Política.