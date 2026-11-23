San Francisco de Campeche.- Ante la inconformidad de los padres de familia que carecen de equipo de cómputo e Internet, los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 27 se quedaron desde hoy y por tiempo indefinido sin clases presenciales, pues deberán tomarlas “en línea” debido a que las autoridades del Estado realizarán mejoras al plantel.

Hasta el momento, no se ha informado en qué consistirá la obra ni a cuánto asciende el presupuesto para dichos trabajos.